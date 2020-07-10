Минские соглашения не соответствуют обстоятельствам, во время которых они заключались, и во многом уже неактуальны. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях- 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения.

Вице-премьер привел примеры положений Минских договоренностей, которые уже не соответствуют современности.

Если почитать внимательно первый пункт Минских соглашений, там четко сказано, что линия разграничения и отдельные районы, о которых идет речь, Луганской и Донецкой областей определяются соответствующим протоколом, который зафиксирован, и будут зафиксированы (протоколы - ред.) в соответствующем постановлении Верховной Рады. Это было сделано, там четко указаны границы, указанные координаты - сегодня эта линия не соответствует. Вооруженные силы, которые находятся под влиянием России, они продвинулись и оккупировали на 1700 кв. километров больше, чем это предусмотрено даже в том Минске. Поэтому сегодня в любом случае Минские соглашения надо пересматривать.

Также Резников отметил, что Украина до сих пор не контролирует участок границы, а потому не может провести выборы.

Кроме того, там указаны такие вещи, как сначала выборы, а затем взятие контроля над границей, что невозможно, так как копенгагенские стандарты, по которым мы должны проводить там выборы, чтобы ОБСЕ определило, что они соответствуют стандартам Украины и копенгагенским стандартам, предусматривают отсутствие там иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, и не может быть отсутствие контроля со стороны Украины над этой территорией.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уклонился от ответа на вопрос, в каком случае Москва может пойти на признание независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".