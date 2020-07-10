Перетворити Америку на марвелівську Ваканду. Вигадану кіношну країну. Таке обіцяє ймовірний кандидат у президенти Америки - репер Каньє Вест. Цього тижня - він став, певно, найбільш обговорюваною "політичною" новиною у Штатах.

Чи є у скандального музиканта шанси стати президентом США? І чому агітаційна кампанія в Америці спрощується до рівня коміксів? - розбирався Дмитро Анопченко.

Джо Байден, який за вечерею просить Обаму благословити його на президентство.

Так, я в президенти балотуюся.

А той, як може, уникає будь-яких обіцянок.

Хілларі Клінтон, яка хоче замість себе дочку Челсі зробити політиком.

Ох, дякую мамо, досить.

І звісно ж, Дональд Трамп, який пропонує покликати Путіна на саміт "Великої сімки".

Може дозволимо Росії…

То обговорює із Руді Джуліані свою розмову із Зеленським.

Це була чудова-розчудова розмова з Україною…

У штатах б'є рекорди популярності мультсеріал, герої якого - сучасні політики. Чим ближче до виборів - тим більше переглядів. Уже навіть 4-й сезон запустили. І в ньому - як у дзеркалі - вся сучасна Америка.

І принцип цієї кампанії: простіше, ще простіше, якомога простіше. Штаб Байдена будує агітацію на протиставленні Трампу. Навіщо давати конкретні обіцянки, коли можна сказати - у нас все буде просто навпаки.

Трампу просто розуму не вистачає второпати, що в світі відбувається. Він щось важливе читає і забуває одразу.

Трамп кричить - це його суперник несповна розуму. І лякає країну "чорними погромами" та дефолтом.

Бо демократи у нас непередбачувані і трохи навіжені.

Якщо спрощено - Байдена демократичні медіа, на всіх рівнях, не тільки у мультиках, позиціонують як супергероя, який прийде і все склеїть. Трампа - як класичного антигероя. І на зміну "кліповому мисленню" приходить "коміксний рівень" дискусії.

Люди втомилися, страшенно втомилися і від 4 років політичного протистояння, і від карантину та його обмежень. Тому й живуть емоціями і не хочуть чути аргументів. І запевнення репера, а тепер і без п'яти хвилин кандидата, Каньє Веста - мовляв, хочете знати як буде за мого президентства - передивіться "Чорну пантеру", я все зроблю як в кіно - у частини американців звісно ж викликають усмішку, але його прихильників цілком влаштовують

Музикант, який вирішив піти на вибори як незалежний кандидат, взагалі не заморочувався.

Ось його програмне інтерв'ю журналу Forbes. Цілком серйозні одкровення щодо поглядів, планів і…вигаданої країни, Ваканди - з фільму про супергероїв.

Я би використав приклад Ваканди, як найкраще пояснення, як моя команда збирається почуватися у Білому домі. Дивіться, як позитивненько: ви маєте Каньє Веста, одного з найбільш сильних людей на Землі. Я не кажу - "найсильнішого", оскільки є інопланетні суперсили і тільки разом ми можемо звільнитися.

Вакцину від коронавірусу Вест називає "міткою диявола".

Це знак звіра. Вони хочуть помістити в нас чіпи, зробити все, щоб ми не змогли увійти у ворота Раю.

А ще цей кандидат "проти хімії у дезодорантах і зубній пасті". Свою партію назве "партія Дня народження" або можна перекласти "партія іменинників".

Тут уже не політолог, тут вже психолог терміново потрібен і вона зі мною на зв'язку. Професорка Моніка МакДермотт - найкращий американський експерт з електоральної поведінки та політичної психології.

Моніка МакДермотт, вивчає поведінку виборців та кандидатів:

Ми таке вже бачили - Дональд Трамп був "знаменитістю із телевізора". Без жодного досвіду. Він навіть не грав президента у кіно, як Ваш президент. І відтоді як у 2016 ми обрали телевізійного персонажа главою держави, у частини населення й досі лишається попит на "людину зі сторони".

І хоча сам Вест каже: він порвав із Трампом, - у коридорах влади ходять чутки, що він у змові із владною командою. Аби як технічний кандидат, перетягти в Байдена голоси афроамериканців. Це такий собі "секрет" - і він не спрацює, - переконує інший експерт, який на моє прохання оцінює ситуацію, - відомий історик, професор Кузник.

Пітер Кузник, вивчає політичну історію Америки:

Щодо чорношкірих американців - вони просто ненавидять Трампа, зневажають Трампа. Тому ані Каньє Вест, ані хтось інший, жодним чином не забере для нього голоси. Всі прекрасно знають, що проголосувати за Веста - це постріл в небо. Тому й голосуватимуть за Байдена.

Ця ненависть, підкріплена силою протестів, позначилась на рейтингах.

Цифри в різних опитуваннях відрізняються, але в лідерах поки Байден. Соцдослідження видання The Hill дає йому 43% голосів проти 39% у Трампа.

Інше соцопитування, результатами якого користується й СNN, дає супернику Трампа більше п'ятдесяти процентів.

Можливо ви все ж дасте мені ще один шанс?

І в оцінці цих цифр наші експерти розділилися. Власне, як і сама Америка.

Пітер Кузник, вивчає політичну історію Америки:

Я переконаний навіть ще більше, ніж раніше - восени Байден точно переможе.

Моніка МакДермотт, вивчає поведінку виборців та кандидатів:

Навіть якщо Байден і має зараз серйозну перевагу, ніхто не знає, що станеться за час до виборів. 2020 - шалений рік. І вірус може прокинутися, і протести активізуватися, і головне - ніхто ще не знає, що сам Трамп робитиме.

Здавалося б, є подія, яка здатна змінити всі розклади. Дебати. А вони - у жовтні, три прямі ефіри поспіль. Клінтон 4 роки тому була впевнена, що переможе на них, але Трамп - поводився непередбачувано. І якщо й не переміг, то й точно не програв.

Один урок ми з цього винесли - це те, що я ідеальна, а виборці - повні ідіоти.

Але прихильники Байдена несподівано почали публічно обговорювати ідею - відмову від дебатів. Або виставити Трампу неймовірні умови: викликати на ефір фактчекерів, які кожне слово кандидатів аналізуватимуть. Чому? Наші експерти мають відповідь.

Пітер Кузник, вивчає політичну історію Америки:

Я нікого не знаю, хто був би в захваті від Байдена - в нього ані харизми, ані бачення. Та всі розуміють, що він слабкий. Трамп його легко виставить "втомленим, підстаркуватим і тим, хто забуває, що хотів сказати".

Моніка МакДермотт, вивчає поведінку виборців та кандидатів:

Демократи просто щасливі, що Байден небагато на публіці з'являється. Бо він щось як ляпне. Оскільки він у віці - іноді враження, наче втрачає думку. Для людей саме так виглядає. Тобто Байден може несподівано бути енергійним, а може наробити помилок, які Трамп проти нього швидко використає.

В чому - попри всі розбіжності - два наші експерти таки зійшлися, так це в тому, що до останнього дня обидва кандидати бігтимуть пліч-о-пліч без значних випереджень. І навіть автори суперпопулярного політичного мультсеріалу, за чутками, малюють дві абсолютно різні серії про двох переможців. Хоча на екранах ми побачимо лише одного.

Я хоч вже і не красунчик, але мені потрібна ця робота, отже буду президентом.