На территории Украины за сутки зафиксировали 678 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.



По информации, общее число случаев по Украине уже составляет 53 521 человек, из которых 26 118 побороли болезнь.

Отмечается, что наибольшее количество новых пациентов регистрируют в Львовской (121) и Ровенской областях (78) , а также в Киеве (67).



Известно, что за сутки коронавирус "убил" 11 человек. При этом всего в Украине от инфекции погибли 1383 человека.

Ранее мы писали, что COVID-19 вернется с новой более опустошающей силой. Болезнь будет передаваться ещё одним способом.