Коронавирус вернется с новой опустошающей силой [ Редактировать ]
Ученые выяснили, что в ближайшие 10 лет появится новый коронавирус.
Об этом пишет The Straits Times.
По информации, новое заболевание будет передаваться от животного к человеку.
Абсолютно точно стоит ожидать распространение нового коронавируса.
Отмечается, что медики обеспокоены тем, что SARS-CoV-2 сейчас передается от животного к человеку, на следующем этапе своего развития болезнь будет поступать наоборот.
Читайте также, в лаборатории Уханя на протяжении 7 лет хранились образцы нового типа коронавирусной инфекции. Болезнь похожа на COVID-19.
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