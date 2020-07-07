Ученые выяснили, что в ближайшие 10 лет появится новый коронавирус.

Об этом пишет The Straits Times.

По информации, новое заболевание будет передаваться от животного к человеку.

Абсолютно точно стоит ожидать распространение нового коронавируса.

Отмечается, что медики обеспокоены тем, что SARS-CoV-2 сейчас передается от животного к человеку, на следующем этапе своего развития болезнь будет поступать наоборот.

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