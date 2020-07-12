В США коронавирус "убил" парня после вечеринки [ Редактировать ]
Во время вечеринки в США парень заразился коронавирусной инфекцией и погиб.
Об этом сообщает Insider.
По информации, молодой человек решил пойти на COVID-вечеринку, чтобы проверить, сможет ли он инфицироваться смертельной инфекцией.
Незадолго до смерти пациента он посмотрел на свою медсестру и сказал: "Я думаю, что сделал ошибку, я думал, что это обман, но это не так.
Отмечается, что сам хозяин "торжества" был заражен смертельной инфекцией и проверял возможность ее передачи другому человеку.
Ранее мы писали, что молодежь в США устраивает COVID-вечеринки, чтобы заразить друг друга коронавирусом.
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