В Киеве в ночном клубе "ЮБК", что на Трухановом острове, скончался один из посетителей. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 5 июля, около 4:30 утра. По словам очевидцев, один из посетителей упал замертво прямо на танцполе. Свидетели утверждают, что молодой человек всю ночь вел себя неадекватно, вероятно, после употребления наркотиков.

Медики прибыли на место происшествия в течение считанных минут, однако, реанимировать мужчину не удалось. Также был вызван наряд полиции.

На видео, снятом посетителями, видно, что десятки людей танцуют без масок. Правоохранители выясняют, на каком основании заведение во время карантина работало всю ночь.

Ранее сообщалось, что ночные клубы Киева привлекут к уголовной ответственности за нарушения карантина.