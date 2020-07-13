Во вторник, 14 июля, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

Заседание пройдет в 15:00.

"По состоянию на сегодня... уже подготовлено еще одно распоряжение Рады о созыве внеочередного заседания завтра в 15:00 по требованию 158 народных депутатов Украины. Перечень вопросов также определен", - заявил спикер Рады.

Кроме того, депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале разместил соответствующий проект распоряжения.

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Ранее мы писали о том, что Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.