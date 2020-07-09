Рада соберется на внеочередное заседание [ Редактировать ]
На следующей пленарной неделе Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Парламентарии собрали необходимое количество подписей. Об этом рассказала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "РБК-Украина".
Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 14 июля.
Депутат подтвердила наличие 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник.
"Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", - заявила Кравчук.
Ранее мы писали о том, что под Верховной Радой прошел митинг.
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