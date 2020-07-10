Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.

Об этом заявил глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина "Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу".

Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля, сказал он.

"Мы двигаемся в этом направлении", - заявил он "РБК-Украина".

Ранее Рада соберется на внеочередное заседание.