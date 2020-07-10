Судебная реформа: когда Рада рассмотрят закон [ Редактировать ]
Фото: суд / 112.ua
Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.
Об этом заявил глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина "Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу".
Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля, сказал он.
"Мы двигаемся в этом направлении", - заявил он "РБК-Украина".
по теме
Prev Next
02 июля 2020 17:22
Отставка Смолия: Финкомитет поддержал постановление
Теперь постановление могут рассмотреть в сессионном зале
02 июля 2020 15:22
Рада проведет внеочередное заседание
Это произойдет, если будет поддержка народных депутатов Украины
10 июля 2020 12:04
Минздрав обновил список стран "красной зоны"
В частности, в список попала Болгария
10 июля 2020 10:30
Под Харьковом пенсионерка сожгла себя заживо
Стало известно, что в Харьковской области в поселке Первая Ивановка произошел жуткий инцидент
10 июля 2020 09:44
В Днепре произошло кровавое ДТП с жертвами (фото)
Так, лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Ford