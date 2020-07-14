Пока мама на работе: под Николаевом "словили" педофила [ Редактировать ]
Во вторник, 14 июля, в Николаевской области задержали насильника 13-летней девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери, поздно ночью к их дому пришел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.
Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока парень звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.
На данный момент следователи задержали 44-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и назначили проведение необходимых экспертиз.
По указанному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 152 УК Украины "Изнасилование", санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Фото: полиция Николаевской области
Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали учителя-педофила, который неоднократно насиловал ребенка.
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