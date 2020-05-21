Чудовищная трагедия, всколыхнувшая весь Ивано-Франковск еще в 2016 году, точка в которой была поставлена только 18 мая 2020 года коллегией судей Ивано-Франковского городского суда, которые завершили рассмотрение и вынесли приговор по уголовному делу местному жителю - 40-летнему педофилу - 15 лет лишения свободы. Таков приговор отцу-педофилу, несовершеннолетняя дочь которого проживала последние 4 года (2012-2016) своей жизни в аду, постоянно испытывая от него домогательства, психологический прессинг и шантаж, которые и привели девушку к суициду.

О решении суда сообщила пресс-служба Ивано-Франковского городского суда на официальном сайте.

Уголовные производства были открыты по статьям ч. 4 ст. 152 "Изнасилование, что привело к особо тяжелым последствиям, а также изнасилование малолетней" и ч. 3 ст. 153 "Удовлетворение полового влечения неестественным способом с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении малолетней или малолетнего, если оно повлекло особо тяжкие последствия" УК Украины.

Как сообщает прокуратура Ивано-Франковской области:

Установлено, что подсудимый на протяжении 2012-2016 годов умышленно, применяя психологическое давление, унижая человеческие честь унижая человеческую честь и достоинство своей дочери 1999 года рождения, систематически, против его воли вступал с ней в половые сношения, используя ее беспомощное состояние, которое в силу малолетнего возраста не понимала сущности совершаемых с ней сексуальных действий, в результате чего последняя, ​​17.08.2016 в сквере на перекрестке улиц Шота-Руставели - Красовского в г..Ивано-Франковск, покончила жизнь самоубийством путем повешения. Суд признал ее отца, который всё отрицал, виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

По информации других источников, жена подсудимого (мать девочки и еще 5 детей) убеждена, что дочка оклеветала отца-педофила, чтобы избавиться от родительской опеки.

17-летняя Диана была старшей из шестерых детей, которые росли в семье. На протяжении последних четырех лет отец постоянно ее насиловал, о чем она много раз рассказывала и матери, и своей тете. Однако мужчина убедил их, что девочка неуравновешенная и психически больна и даже - угрожал поместить ее в психиатрическую больницу.

После очередного скандала дома, Диана убежала, на телефонные звонки не отвечала. Тело девочки обнаружили на дереве в местном сквере случайные прохожие. Она повесилась на собственном свитере. В карманах брюк были найдены две предсмертные записки.

В первой записке девочка обвиняла в насилии своего отца-педофила, а во второй — благодарила тетку, которая все же поверила ей, - сообщал начальник полиции Ивано-Франковской области Игорь Максимов.

Напомним, после громкого случая исчезновения Даши Лукьяненко, 13 июня 2019 года в селе Ивановка, Одесской области, общественность всколыхнулась, люди стали подписывать петицию Анны Маляр "Про захист дітей від сексуального насильства", созданную и получившую название в честь погибшей девочки.

Петиция предусматривала химическую кастрацию педофилов и увеличение срока наказания для преступников, совершивших действия сексуального характера над детьми, не достигшими половой зрелости.

13 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский, согласно информации на сайте парламента, подписал законопроект №0887 "по внедрению Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего"

Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.

Доступ к реестру будут иметь: прокуроры, следователи, полиция и Держбюро расследований. В то же время, право на получение информации из реестра будут иметь руководители учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному лишению свободы.

Ранее мы писали, как под Одессой задержали педофила, который пытался украсть семилетнюю девочку.