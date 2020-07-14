Во вторник, 14 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ближайший час и до конца дня 14 июля по Киеву порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили о сильном ветре в Сумской и Харьковской областях до 20 м/с 15 июля.

Читайте также прогноз погоды на 14 июля.