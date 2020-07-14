А у Бердянську п'яний напав на дітей. Він стріляв з вікна своєї квартири. За словами жінки, яка викликала поліцію, чоловік цілив в її неповнолітнього сина та його друзів. Бо вони йому заважали. Зловмисника затримали. А вдома в нього знайшли цілий арсенал: пістолети, близько тисячі набоїв, сигнальні ракети, гранати. Чоловіку загрожує до семи років тюрми.

Володимир Верховський, оперуповноважений ГУ Нацполіції в Запорізькій області: