У Бердянську озброєний п'яний напав на дітей [ Редактировать ]
А у Бердянську п'яний напав на дітей. Він стріляв з вікна своєї квартири. За словами жінки, яка викликала поліцію, чоловік цілив в її неповнолітнього сина та його друзів. Бо вони йому заважали. Зловмисника затримали. А вдома в нього знайшли цілий арсенал: пістолети, близько тисячі набоїв, сигнальні ракети, гранати. Чоловіку загрожує до семи років тюрми.
Володимир Верховський, оперуповноважений ГУ Нацполіції в Запорізькій області:
Чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп'яніння не сподобалось, що діти кричать на майданчику в дворі та він вирішив їх налякати. Почав стріляти у бік неповнолітніх зі стартового пістолету. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції об'єднаних сил.
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