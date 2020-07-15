Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает против законопроекта №2362 народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, который предусматривает отмену нормы о 80% обучения в школах на украинском языке. Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь написал на своей странице в соцсети.

Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государством языке в учебных заведениях". Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины М. Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательное и языковое законодательство, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.

По мнению языкового омбудсмена, законопроект предусматривает срыв перехода на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход на 2023 год. Кроме того, документ Бужанского позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).

Согласно законопроекту, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке.

По мнению Кремня, утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Языковой омбудсмен также напомнил, что законопроект Бужанского не поддержали ни в Минобразовании, ни в профильном парламентском комитете.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык не может быть вторым государственным в Украине.