В среду, 8 июля, Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича.

Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 года он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".