В Украине назначили языкового омбудсмена [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.
На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.
Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича.
Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 года он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".
по теме
Кабмин разработал план ликвидации паводка
В Кабмине заявили, что на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был принят комплекс неотложных мер
Кабмин учредил новый праздник
Правительство утвердило указ Владимира Зеленского об учреждении нового праздника
В Раде забраковали программу Кабмина
В среду, 17 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании отказался поддержать обновленную программу правительства
На Позняках произошла стрельба
В среду, 8 июля, в Киеве, на Позняках, в жилом комплексе произошла стрельб
Сергей Дунаев возглавил штаб помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине, организованный ОПЗЖ
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с жителями Луганской области 8 июля