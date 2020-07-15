Зеленский уволил посла Украины в Румынии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Александр Баньков проработал на этом посту чуть больше трех лет. На эту должность он был назначен в 2017 году.
Баньков работает в системе МИД Украины с 2006 года. На дипломатической службе работал третьим секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Румынии (до 2010 года), затем директором Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины
Ранее сообщалось, что Зеленский сменил посла во Франции.
по теме
Зеленский уволил двух замглавы Службы внешней разведки
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса главы государства
Двух депутатов оштрафовали за отказ надеть маски
Депутаты отказались надеть маски в ресторане
Кабмин назначил главу Гослесагентства
Кабинет министров назначил нового руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Украины
Здание "Антонова" передали ВАКС
Во вторник, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов"