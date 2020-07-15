Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Александр Баньков проработал на этом посту чуть больше трех лет. На эту должность он был назначен в 2017 году.

Баньков работает в системе МИД Украины с 2006 года. На дипломатической службе работал третьим секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Румынии (до 2010 года), затем директором Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил посла во Франции.