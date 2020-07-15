В четверг, 16 июня, в 16:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

К участию в торжественном заседании приглашены народные депутаты Украины, которые принимали участие в принятии Декларации о государственном суверенитете Украины. Состоится церемония вручения государственных наград и отличий Верховной Рады Украины народным депутатам Украины I созыва.

Мероприятия по проведению торжественного заседания откроет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

После этого государственный гимн Украины исполнит Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки.

Далее с парламентской трибуны с поздравлениями выступит президент Украины Владимир Зеленский. После него предоставят слово для выступления председателю Верховной Рады Украины I созыва Леониду Кравчуку.

Во время заседания Зеленский вручит государственные награды участникам принятия Декларации. Разумков, в свою очередь, вручит памятные грамоты Верховной Рады народным депутатам I созыва.

Ранее сообщалось, что 16 июля президент России Владимир Путин посетит аннексированный Крым.