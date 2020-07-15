Туристам приготовили хорошие новости: что ждет путешественников [ Редактировать ]
После изменения критериев класификации стран по опасности коронавируса украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить обсервацию или делать тест на COVID-19. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам!.
Ранее мы писали о том, что на МКС отправят космических туристов.
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