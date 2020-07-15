Те, що не бачить людина - побачить камера. На Черкащині прикордонники та рятувальники розпочали перший етап випробувань квадрокоптерів-саперів. Ці апарати в майбутньому допомагатимуть шукати міни, не ризикуючи життям людей.

До досліджень долучилися науковці та фахівці льотної академії. І перші результати випробувань обнадійливі - з'ясував Станіслав Кухарчук.

Свій безпілотник Владислав підіймає в небо не для того, щоб патрулювати кордон, його квадрокоптер обстежує мінне поле. Метр за метром спарена камера фотографує ділянки землі. На екрані в пілота незамасковані міни - мов на долоні.

Владислав Кім, старший технік-інструктор центру підготовки та експлуатації безпілотних авіаційних систем:

За допомогою звичайної камери дуже складно найти, а за допомогою тепловізора - набагато простіше, бо ми можемо побачити контур, адже міна більш теплоємка і буде видно, що земля навколо неї більш гарячіша.

Усі дані, зафіксовані камерами коптера, розшифровують у командному центрі. Замасковані міни прикордонники виявляють за 5-10 хвилин. У цьому допомагає і техніка, і досвід.

Якщо ми перейдемо в комплексне дешифрування зображень від інфрачервоної камери і РЖБ камери і ми тут можемо побачити безпосередньо контур міни. В природі правильних форм не існує.

Цей метод дає змогу без ризику для життя сапера виявити й навіть розпізнати тип мін на відстані. Цю програму тільки випробовують, розповідає її автор - науковець Сергій Мосов. На базі центру підготовки прикордонної служби учені, рятувальники та військові досліджують, які саме літальні апарати упораються із завданням найкраще та які камери точніше виявляють боєприпаси.

Сергій Мосов, доктор військових наук:

Ну цей метод сьогодні, я ж кажу - цей тренд світовий. В світі проводяться такі дослідження і ми також зі свого боку займаємось такими дослідженнями.

Випробування тривають менше ніж тиждень. Тестують чотири типи безпілотників та вісім видів камер. За цей час уже з'ясували, що коптери найефективніші на висоті 5-10 метрів. Ця система у військах та на кордоні вкрай необхідна, наголошують у Держприкордонслужбі. Лише на сході України заміновано майже вісім тисяч квадратних кілометрів територій.

Олексій Марченко, начальник центру підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем ГЦ підготовки особового складу Держприкордонслужби України:

Щоденно майже люди гинуть, відбувається каліцтва людей від мін та мінно-вибухових пристроїв. Ще від другої світової їх дуже багато залишилось в землі.

Поки що випробування тримаються лише на ентузіазмі науковців та фінансуванні Держприкордонслужби. Результати планують найближчим часом передати до Міноборони. Розробники сподіваються, що держава підтримає цей проєкт.