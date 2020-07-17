В Киеве наблюдается позитивная динамика коронавируса [ Редактировать ]
В столице за сутки зафиксированы 76 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, общее количество инфицированных в Киеве составляет 6689 человек, 2320 человек победили инфекцию (160 из них за последние сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 42 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;
- 8 детей - от 3 месяцев до 13 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших зафиксированы в Днепровском районе (13 пациентов), Деснянском районе (11 человек), Соломенском и Шевченковском (по 9 случаев).
Фото: КГГА
Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрированы 809 новых случаев COVID-19. Умерли 1 456 человек, в том числе за минувшие сутки - 11 человек.
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