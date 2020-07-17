В столице за сутки зафиксированы 76 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, общее количество инфицированных в Киеве составляет 6689 человек, 2320 человек победили инфекцию (160 из них за последние сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

42 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;

8 детей - от 3 месяцев до 13 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших зафиксированы в Днепровском районе (13 пациентов), Деснянском районе (11 человек), Соломенском и Шевченковском (по 9 случаев).

Фото: КГГА

Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрированы 809 новых случаев COVID-19. Умерли 1 456 человек, в том числе за минувшие сутки - 11 человек.