Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. К такому выводу пришла группа врачей из Германии, сообщает телеканал ZDF.

Медики взяли анализы у людей, переболевших вирусом еще в январе. У четырех из девяти пациентов наблюдалось сокращение количества нейтрализующих антител.

К аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые. Им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших COVID-19 в бессимптомной форме.

Врачи предупреждают, что повторное заражение коронавирусом может протекать намного тяжелее, чем первое. Сопутствующие вирусной инфекции бактерии успеют выработать защитную реакцию на антибиотики, которыми пациент лечился в первый раз, и они станут неэффективны.

Вместе с тем медики скептично относятся к вакцине, над которой трудятся ученые по всему миру. Изменчивость вируса такова, что он каждый год может мутировать и выдавать новые комбинации, сводя на нет эффективность вакцины.

Ранее сообщалось, что американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ.