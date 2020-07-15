Медики рассказали об опасности повторного заражения коронавирусом [ Редактировать ]
Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения. К такому выводу пришла группа врачей из Германии, сообщает телеканал ZDF.
Медики взяли анализы у людей, переболевших вирусом еще в январе. У четырех из девяти пациентов наблюдалось сокращение количества нейтрализующих антител.
К аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые. Им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших COVID-19 в бессимптомной форме.
Врачи предупреждают, что повторное заражение коронавирусом может протекать намного тяжелее, чем первое. Сопутствующие вирусной инфекции бактерии успеют выработать защитную реакцию на антибиотики, которыми пациент лечился в первый раз, и они станут неэффективны.
Вместе с тем медики скептично относятся к вакцине, над которой трудятся ученые по всему миру. Изменчивость вируса такова, что он каждый год может мутировать и выдавать новые комбинации, сводя на нет эффективность вакцины.
Ранее сообщалось, что американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ.
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