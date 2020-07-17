Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 16 июля, в Украине зафиксировали 57 264 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 809 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 29 769 человека, в том числе за минувшие сутки 838 человек.
Умерли 1 456 человек, в том числе за минувшие сутки - 11 человек.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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