За минувшие сутки, 17 июля, в Украине зафиксировали 847 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от COVID-19 скончался 21 украинец, а 756 выздоровели. Об этом сообщает СНБО.

Больше всего новых больных выявили во Львовской области (+137), Киеве (+108) и Ивано-Франковской области (+76).

Новых случаев заражения не зафиксировали в Кировоградской и Черниговской областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 58 111человек, из них 1 477 человек умерли и 30 525 выздоровели.

Ранее сообщалось об опасностях, которое несет повторное заражение коронавирусом.