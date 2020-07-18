Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 17 июля, в Украине зафиксировали 847 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от COVID-19 скончался 21 украинец, а 756 выздоровели. Об этом сообщает СНБО.
Больше всего новых больных выявили во Львовской области (+137), Киеве (+108) и Ивано-Франковской области (+76).
Новых случаев заражения не зафиксировали в Кировоградской и Черниговской областях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 58 111человек, из них 1 477 человек умерли и 30 525 выздоровели.
Ранее сообщалось об опасностях, которое несет повторное заражение коронавирусом.
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