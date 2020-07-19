За сутки в столице лабораторно подтвердили 87 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По информации, количество инфицированных увеличилось до 6884 человек. 2366 пациентов выздоровели (6 за последние сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

24 женщины в возрасте от 21 до 83 лет;

39 мужчин, возрастом от 19 до 62 лет;

4 детей – от 1 до 16 лет.

​Известно, что наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Деснянском районе (18 пациентов), Печерском районе (14 случаев), Днепровском районе (11 человек).



Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 731 новый случай коронавирусной инфекции. В стране лабораторно подтверждены более 58 800 инфицированных граждан.