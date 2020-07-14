Адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022. Однако о внедрении жестокого карантина на данный момент говорить не стоит.

Об этом "РБК-Украина" сообщил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

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"Могут (продлевать - ред.), и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтверждены данные, что каждый возбудитель, который сформировался в мире, циркулирует до своего нивелирования, то есть, до уничтожения - 1,5 года. Ограничительные меры и меры защиты могут продолжать весь этот период", - заявил он.

По словам Рубана, для того, чтобы завершилась пандемия, коронавирусом должно переболеть 80% населения.

"Есть вероятность усиления карантина в Киеве - у нас стабильно высокие показатели заболевания. С эпидемической точки зрения данное заболевание будет продолжаться еще три сезона, как продолжался и пандемический грипп - фактически к формированию коллективного иммунитета на уровне 50-70%. Три сезона - это полтора года", - объяснил Рубан.

По его словам, через полтора года коронавирус будет также циркулировать в Украине, но население будет переносить его как обычную простуду.

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