За сутки в Украине зафиксировали 731 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, в стране подтвердили уже 58 842 случаев коронавируса. При этом 30 879 человек выздоровели, из которых 354 - за сутки.

Отмечается, что наибольшее количество новых пациентов находится в Львовской области (109 случаев), Ивано-Франковской области (79 человек) и Киеве (87 пациентов).

Читайте также, 17 июля в Украине зафиксировано 847 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых больных не зарегистрировали в 2 областях.