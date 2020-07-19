В Украине уменьшается количество случаев коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в Украине зафиксировали 731 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, в стране подтвердили уже 58 842 случаев коронавируса. При этом 30 879 человек выздоровели, из которых 354 - за сутки.
Отмечается, что наибольшее количество новых пациентов находится в Львовской области (109 случаев), Ивано-Франковской области (79 человек) и Киеве (87 пациентов).
Читайте также, 17 июля в Украине зафиксировано 847 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых больных не зарегистрировали в 2 областях.
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