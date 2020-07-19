В Бердянске коронавирусом заболели сотрудники "скорой": названо количество инфицированных [ Редактировать ]
В Бердянске, 19 июня, вспышка коронавируса была зафиксирована на подстанции скорой медицинской помощи. По данным центра экстренной помощи, коронавирус обнаружили у 10 сотрудников городской "скорой". Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи.
"Оперативная информация касательно заболевания работников Бердянской подстанции: по состоянию на 19.07 заболевание подтвердилось у 10 сотрудников методом ПЦР", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что по данным центра у половины инфицированных есть клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры - 38 . У остальных болезнь протекает бессимптомно.
Также, как отметили в центре экстренной медицинской помощи, всем инфицированным через некоторое время будут повторно проведены ПЛР- тесты.
Напомним, в Украине уменьшилось количество случаев коронавируса.
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