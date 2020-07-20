"Черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные, доставлены в Париж. Утром в понедельник, 20 июля, они будут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

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Он отметил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - написал министр.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее сообщалось, что в Иране назвали новую причину крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737.

Также мы писали о том, что Украина не согласна с версией Ирана о сбитии самолета.