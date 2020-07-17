Под Киевом упал легкомоторный самолет [ Редактировать ]
Вблизи села Наливайковка Киевской области в поле упал легкомоторный самолет учебной школы "Aviation Group". После этого самолет загорелся.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В самолете находилось двое людей. Они не пострадали.
Возгорание самолета ликвидировали спасатели. На месте происшествия работали 10 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.
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