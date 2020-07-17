Вблизи села Наливайковка Киевской области в поле упал легкомоторный самолет учебной школы "Aviation Group". После этого самолет загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В самолете находилось двое людей. Они не пострадали.

Возгорание самолета ликвидировали спасатели. На месте происшествия работали 10 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Ранее в Турции разбился самолет.