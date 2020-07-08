Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций жертвам авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины". Иранское правительство отклонило предложение украинской стороны начать процесс.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью BBC.

По его словам, после появления в СМИ информации о готовности Ирана к выплате компенсаций, Украина сразу направила ноту с предложением начать переговоры.

"Буквально сегодня (7 июля - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - сказал Енин.

Он отметил, что сейчас рано говорить о конкретных суммах компенсаций.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела. Мы… искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - отметил заместитель главы МИД.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее сообщалось, что Иран готов выплатить компенсации семьям погибших. Также мы писали о том, что Иран передал "черные ящики" Франции.