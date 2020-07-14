Авиакатастрофа МАУ: Украина не согласна с версией Ирана о сбитии самолета [ Редактировать ]
Украина не согласна с версией Ирана о том, что самолет МАУ под Тегераном был сбит вследствие человеческой ошибки. Причины катастрофы должны установить международные эксперты.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
По его словам, Украина имеет достаточно информации, которая может свидетельствовать о других причинах катастрофы самолета МАУ.
"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы нуждаемся в объективном ответе. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - отметил Кулеба.
Он также добавил, что Иран будет отвечать за свои действия согласно международным договорам, а украинский МИД готов к юридической волоките.
Ранее сообщалось, что в Иране назвали новую причину крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737.
Также мы писали о том, что Иран передал "черные ящики" Франции.
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До експертизи долучаться і українські фахівці. Раніше у вітчизняному МЗС неодноразово повідомляли, що Іран відмовляється від перемов у рамках розслідування аварії та щодо компенсацій родичам загиблих
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