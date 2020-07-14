Украина не согласна с версией Ирана о том, что самолет МАУ под Тегераном был сбит вследствие человеческой ошибки. Причины катастрофы должны установить международные эксперты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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По его словам, Украина имеет достаточно информации, которая может свидетельствовать о других причинах катастрофы самолета МАУ.

"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы нуждаемся в объективном ответе. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что Иран будет отвечать за свои действия согласно международным договорам, а украинский МИД готов к юридической волоките.

Ранее сообщалось, что в Иране назвали новую причину крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737.

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