Власти Ирана заявили, что катастрофа Boeing 737 компании Международные авиалинии Украины была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Организации гражданской авиации Ирана

Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления

По данным Организации гражданской авиации Ирана - "после перемещения не была выполнена перенастройка".

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Система ПВО ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, хотя на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

Стоит отметить, что ранее Иран не передал "черные ящики" украинского Boeing Франции.

Ранее мы сообщали, что МИД Украины готовится к процессу в суде ООН.

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