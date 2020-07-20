В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали +651 случай коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные официальной сводки Минздрава.

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Всего в стране по состоянию на понедельник, 20 июля, насчитывается 59 493 заболевших. Из них 1 498(+13) умерли и 31 439(+560) выздоровели.

Ранее сообщалось, что ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса.

Также мы писали о том, что медики рассказали об опасности повторного заражения коронавирусом.