Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ [ Редактировать ]
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
В первой фазе испытаний участвовали 45 здоровых людей от 18 до 55 лет. Каждой группе (по 15 человек) ввели вакцину mRNA-1273 в разной дозировке: 25, 100 и 250 микрограммов. После этого у участников всех трех групп выработались антитела к коронавирусу пропорционально дозе вакцины. Через 28 дней прошло повторное вакцинирование, после него число антител увеличилось.
В отчете говорится о "сильном" иммунном ответе у всех испытуемых. Те, кто получал большую дозу вакцины, имели намного больше антител, чем выздоровевшие после лечения от COVID-19.
У половины участников испытаний были выявлены слабые побочные эффекты: усталость, озноб, головная боль и болезненные ощущения в месте ввода вакцины. Негативная реакция наблюдалась после второй вакцинации. Серия двух доз вакцины, "не имела серьезной токсичности", сказано в отчете.
По мнению ученых, факторов, которые препятствуют дальнейшим испытаниями нет, поэтому разработка вакцины должна быть продолжена. После публикации отчета об испытаниях вакцина акции Moderna Inc. выросли на 16%.
Ранее сообщалось, что на Земле разрабатывают 141 вакцину от коронавируса, на днях испытание собственной вакцины начала Австралия.
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