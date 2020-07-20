Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На снимке Настя позирует в коротких кожаных шортах и белой рубашке оверсайз. Дополнили образ яркий макияж, массивные украшения и, традиционная укладка Насти, - кудри.

Поклонникам понравился новый образ певицы. Они написали в комментариях к публикации много приятных слов и комплиментов.

"Уу, дерзкая", "Красотища", "Ты очень красивая женщина!", "Стильная", - написали подписчики.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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