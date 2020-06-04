Украинская певица Анна Седокова, бывшая жена экс-полузащитника "Динамо" Валентина Белькевича, который трагически погиб еще в 2014 году решила поделиться воспоминаниями и личной трагедией, по словам певицы, которую она пережила будучи в браке с покойным мужем. Об этом Седокова рассказала в видео, которое разместила на своей странице в Instagram.

Певица открыто рассказала о развязном образе жизни Белькевича в тот момент, когда Седокова была в положении и носила под сердец их малыша.

Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала - "А пойдем домой"

Анна Седокова и Валентин Белькевич/ фото: ivona.bigmir

Валентин Белькевич был очень успешным футболистом, вместе с украинским суперклубом, он добыл 8 чемпионских титулов, 6 раз становился обладателем Кубка Украины, дважды выигрывал неофициальное звание лучшего ассистента (по количеству голевых передач за весь чемпионат) украинской лиги.

Немало сделал и для сборной родной страны (Беларусь) За период 1991-2001г он был признан лучшим белорусским футболистом десятилетия.

А о его человеческих качествах лучше всего скажет тот факт, что после окончания контракта с киевским "Динамо", которому Белькевич отдал десяток лет, его настоятельно приглашали продолжить выступления в Украине. Но – в составе "заклятых друзей" – донецком "Шахтере". Для Белькевича это оказалось неприемлемым.

После окончания карьеры футболиста Белькевич осваивал новую для себя роль – тренера. Начинал с азов и низов: принял вместе с экс-партнером по "Динамо" Виталием Косовским одну из юниорских команд киевского "Динамо". Начали успешно – привели своих молодых подопечных к чемпионскому титулу. Но весной этого года потеряли работу в родном клубе.

Валентин Белькевич/Фото: sport.ua

По словам Косовского, пережили они с Белькевичем это известие весьма тяжело.

Связь с Валентином оборвалась в конце недели... Я звонил каждый день, он не брал трубку. А в ночь на 1 августа его не стало. Для меня это настоящий шок! – срывающимся голосом сообщил нам экс-партнер по игре и тренерской работе.

Как рассказали близкие люди и друзья, все произошло не просто неожиданно, а молниеносно: поздно вечером Валентину в его доме стало нехорошо, он присел на диван и умер.

"Скорую" вызвали, но к моменту ее приезда осталось лишь зафиксировать смерть Валентина.

По предварительным данным, причиной гибели футболиста оказался оторвавшийся тромб.

Напомним, Седокова и Белькевич были женаты с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина.

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