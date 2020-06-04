Каменских поразила фанатов стройной фигурой [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
На снимке Настя позирует в белых свободных брюках и джинсовке. Дополнили образ традиционные кудри звезды и яркий макияж со стрелками.
Фанаты отметили, что на фото певица выглядит очень стройной и спортивной.
Ранее рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Также мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов.
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