Настя Каменских и Потап поменялись костюмами на видео [ Редактировать ]
В сети уже давно "гуляет" флешмоб, в котором пар меняются нарядами, танцуя в кадре. Украинские звезды также не остались в стороне. Так, Потап и Настя Каменских сняли "модное" видео. То, что получилось Каменских показала на своей странице в Instagram.
"Я знаю, вы долго ждали… ловите", – подписала ролик певица.
Поклонники восторженно комментируют новое видео. За пару часов видео собрало более 650 тысяч просмотров
Ранее рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Также мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов.
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