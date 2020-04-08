В сети уже давно "гуляет" флешмоб, в котором пар меняются нарядами, танцуя в кадре. Украинские звезды также не остались в стороне. Так, Потап и Настя Каменских сняли "модное" видео. То, что получилось Каменских показала на своей странице в Instagram.

"Я знаю, вы долго ждали… ловите", – подписала ролик певица.

Поклонники восторженно комментируют новое видео. За пару часов видео собрало более 650 тысяч просмотров

Ранее рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Также мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов.