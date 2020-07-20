В Киеве загорелась новостройка [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, в Киеве, на Вознесенском спуске произошел пожар в новостройке. На территории стройки произошло возгорание мусора. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре ведомство получило в 16:52.
Как оказалось, на территории строительства произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей на площади 30 квадратных метров. Пожар уже в 17:17 был ликвидирован. Также проводились работы по разборке утеплителя на стене.
Жертв и пострадавших в результате не было. Причины возникновения огня пока неизвестны - их будут устанавливать правоохранители.
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