Пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла во французском Нанте мог начаться из-за поджога. По словам прокурора Нанта, Пьера Сена, в соборе наблюдались "три пожара" - один на уровне большого органа, один справа, а другой слева от нефа. Официальное расследование возможной криминальной причины пожара уже началось.

Пожар в святыне XV века начался утром 18 июля. Очевидцы заметили поднимающийся над собором дым и вызвали пожарных примерно в 7:40 по местному времени. На место прибыли около 60 пожарных. Они попытались локализовать возгорание, заливая его с помощью пожарного крана, однако это не помогло. Позже к собору подтянули дополнительные силы: в тушении приняли участие более 100 пожарных и 40 машин.

Пожарные также призвали не подходить к месту происшествия и оцепили периметр вокруг собора. К 10 часам утра по местному времени они заявили, что огонь удалось локализовать. Огонь, вероятно, полностью уничтожил орган собора, заявил глава местного пожарного департамента Лоран Ферли.

Ущерб сосредоточен на большом органе, который, кажется, полностью разрушен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и угрожает обрушиться.

На место пожара выехало высшее руководство Франции - премьер-министр Жан Кастекс, глава МВД и министр культуры. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку пожарным, спасающим «готическую жемчужину» Нанта.

Собор в Нанте уже горел в 1972 году, после чего он был закрыт на ремонт три года. Деревянный каркас готического здания был серьезно поврежден, и ему пришлось пережить серьезную внутреннюю реставрацию.

Собор Петра и Павла - один из крупнейших готических храмов Франции. Он был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Высота собора - 63 метра, он лишь на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери.

Ранее сообщалось, что в 2019 году пожар сильно повредил Собор Парижской Богоматери. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль святыни.