В городе Нант на западе Франции начался пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Об этом сообщает BFM TV.

На месте происшествия работают 70 пожарных. Распространение огня пока не удалось взять под контроль.

Собор святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его высота на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери.

Кафедральный собор Нанта уже горел в 1972 году. После того пожара здание три года находилось на реставрации.

Напомним, что в 2019 году пожар сильно повредил Собор Парижской Богоматери. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль святыни.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4