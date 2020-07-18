В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции (видео) [ Редактировать ]
В городе Нант на западе Франции начался пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Об этом сообщает BFM TV.
На месте происшествия работают 70 пожарных. Распространение огня пока не удалось взять под контроль.
Собор святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его высота на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери.
Кафедральный собор Нанта уже горел в 1972 году. После того пожара здание три года находилось на реставрации.
Напомним, что в 2019 году пожар сильно повредил Собор Парижской Богоматери. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль святыни.
Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
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