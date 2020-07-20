Взрыв в киевском кафе: появились фото с места происшествия [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв. Появились фото с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева
Отмечается, что на время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали весь персонал кафе и посетителей заведений, которые находились рядом с местом происшествия. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события.
Ранее мы писали о том, что сигнал о взрыве поступил по спецлинии 102 в 15:40.
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