В понедельник, 20 июля, в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв. Появились фото с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева

Отмечается, что на время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали весь персонал кафе и посетителей заведений, которые находились рядом с местом происшествия. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события.

Ранее мы писали о том, что сигнал о взрыве поступил по спецлинии 102 в 15:40.