В ночь на вторник, 21 июля, в Киеве на улице Выговского (Маршала Гречко), 20, вблизи супермаркета "Влада" прогремел взрыв. Об этом сообщает "Киев оперативный".

В полицию сигнал поступил около 1:30. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники охранной фирмы, но уже никого не застали. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

Камеры видеонаблюдения засняли, как трое мужчин в масках и темной одежде подрывают банкомат "ПриватБанка" с помощью газовоздушной смеси, а потом забирают кассеты с деньгами и убегают. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

По городу Киеву введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию злоумышленников. Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что под Винницей взорвали банкомат и унесли миллион гривен.