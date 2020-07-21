В Киеве в жилом доме взорвали банкомат (видео) [ Редактировать ]
В ночь на вторник, 21 июля, в Киеве на улице Выговского (Маршала Гречко), 20, вблизи супермаркета "Влада" прогремел взрыв. Об этом сообщает "Киев оперативный".
В полицию сигнал поступил около 1:30. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники охранной фирмы, но уже никого не застали. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.
Камеры видеонаблюдения засняли, как трое мужчин в масках и темной одежде подрывают банкомат "ПриватБанка" с помощью газовоздушной смеси, а потом забирают кассеты с деньгами и убегают. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.
По городу Киеву введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию злоумышленников. Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что под Винницей взорвали банкомат и унесли миллион гривен.
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