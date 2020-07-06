Под Винницей взорвали банкомат и унесли миллион гривен [ Редактировать ]
В ночь на воскресенье, 5 июля, в поселке Дашев Ильинецкого района Винницкой области из банкомата похитили кассеты с деньгами. Как сообщает областная полиция, злоумышленники завладели суммой около одного миллиона гривен.
Кража денег произошла из банкомата, установленного в помещении магазина. Его вскрыли с помощью "автоматического оружия и взрывного устройства". На месте происшествия следовали и криминалисты изъяли вещественные доказательства. Поиски преступников продолжаются.
Полиция напоминает, что за такое преступление (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой - ч.5 ст. 185 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что иностранцы взорвали банкомат под Черкассами и украли 400 тысяч гривен.
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