Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, пожаловались на облысение, сообщает британская The Sun. 30-летняя Грэйс Дадли, заразившаяся COVID-19 в марте, сообщила о потере больше половины волос. Теперь девушке придется носить парик.

Каждый раз, когда я расчесывала волосы, они выпадали в большом количестве. Теперь у меня на голове небольшие залысины, хотя раньше мои волосы были длинными и густыми.

Медики объяснили, что Дадли была на грани смерти, поэтому ее организм начал блокировать волосяные фолликулы, чтобы сохранить энергию для обеспечения жизнедеятельности. Аналогичной историей поделилась в Twitter девушка с ником "heyyrosie".

Побочный эффект, с которым я столкнулась после коронавируса, - сильное выпадение волос. Это одна из самых ужасных вещей за всю мою жизнь.

Основательница группы поддержки для пациентов, которые переболели коронавирусом, Луиза Барнс рассказала, что более трети членов пациентов стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

Медики успокаивают, что выпадение волос - это последствие не коронавируса, а высокой температуры. Эта проблема носит временный характер.

Любой человек, который сталкивается с лихорадкой в связи с повышением температуры тела выше 37,5 градусов, начнет терять волосы, так как нарушается их естественный цикл роста.

Ранее сообщалось, что доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса.