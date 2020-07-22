Воздействие ультрафиолетового излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд приводит к инактивации коронавируса COVID-19, делая его неопасным. Об этом заявил иммунолог, профессор Миланского университета Марио Клеричи.

По словам итальянского ученого, коронавирус помещали в капли воды - в низкой, высокой и сверхвысокой концентрациях. После этого его подвергали солнечному излучению в длинно- и средневолновом диапазоне, которое достигает поверхности Земли. Вирус уничтожался в считанные секунды.

Летом солнечное излучение сильнее, поэтому сейчас в Северном полушарии существенно снизилась заболеваемость COVID-19. Ультрафиолотовые лучи обезвреживают вирус в каплях слюны "на лету". При этом в Южном полушарии, где сейчас зима, инфицирование стало более интенсивным, поскольку солнечное излучение там сейчас слабее.

В конце июня американские исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что коронавирус можно убить за 25 секунд при помощи технологии дальнего ультрафиолетового излучения.

В ходе испытаний было доказано, что при использовании 5 мДж/см2 вирус уничтожался на 99% за 6 секунд. В свою очередь при применении ультрафиолета в дозировке 22 мДж/см2 в течение 25 секунд вирус уничтожался полностью. Для очищения от коронавируса комнаты площадью 15 кв. м. необходима энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине медики зарегистрировали 829 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели 973 человека, 16 - умерли. По состоянию на четверг, 22 июля, в Украине зафиксировали 60 955 случаев COVID-19, из них умерли 1 534 человека.