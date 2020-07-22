Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед объективом камеры, удивила поклонников новым снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

На фото Катя лежит, прикрывая рукой одну половину лица.

"Просто лежу. Просто никого не трогаю... пока", - написала в описании к фото артистка.

Поклонников насторожили слова Кати и ее внешний вид на фото. Они предположили, что звезда сильно устала и ей нужен отдых.

Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.

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