Варнава напугала фанатов внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед объективом камеры, удивила поклонников новым снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
На фото Катя лежит, прикрывая рукой одну половину лица.
"Просто лежу. Просто никого не трогаю... пока", - написала в описании к фото артистка.
Поклонников насторожили слова Кати и ее внешний вид на фото. Они предположили, что звезда сильно устала и ей нужен отдых.
Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.
Кроме того, мы писали, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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