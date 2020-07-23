Украинская певица и бывшая участница группы "ВиаГра" Анна Седокова рассказала, что ее возлюбленный, латвийский баскетболист Янис Тимма, сделал ей предложение. Артистка ответила "да". Об этом звезда написала в своем Instagram-аккаунте.

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь", - поделилась в соцсети 37-летняя исполнительница.

Она добавила, что теперь знает точно, что значит "любить больше жизни".

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям.

28-летнего бойфренда она назвала "самым лучшим мужчиной во Вселенной".

Тимма отреагировал первым на публикацию Анны. Он поставил несколько рядов эмодзи в виде сердечек.

Скриншот. Instagram/janis.timma

Отметим, что для Седоковой это будет третий брак. С первым мужем, капитаном киевского футбольного клуба "Динамо", Валентином Белькевичем, Седокова была жената с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина. Вторым супругом звезды стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого артистка родила дочь Монику. Сейчас девочке девять лет. Также у Седоковой есть трехлетний сын Гектор. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась вскоре после родов.