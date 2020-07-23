Мэр Славянска заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Мэр Славянская Вадим Лях заразился коронавирусом. Об этом Вадим Лях сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он также рассказал, что его самочувствие хорошее. По его словам, он сейчас находится под наблюдением врачей.
"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - заболел коронавирусом. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.
Ранее мы писали о том, что у главы Гостуризма подтвердили коронавирус.
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