Мэр Славянская Вадим Лях заразился коронавирусом. Об этом Вадим Лях сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что его самочувствие хорошее. По его словам, он сейчас находится под наблюдением врачей.

"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - заболел коронавирусом. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.

Ранее мы писали о том, что у главы Гостуризма подтвердили коронавирус.