Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив получила положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Отмечается, что сотрудники и все, кто был в контакте с Олеськив, проходят тестирование. Команда агентства переведена на карантинный режим.

"Госпожа Олеськив чувствует себя хорошо, передает всем привет и очень просит не пренебрегать такими простыми правилами: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальной дистанции, если чувствуете признаки заболевания - оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

Напомним, карантин в Украине продлили до осени.

Ранее сообщалось, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать по-новому.